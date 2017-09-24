Глава всемирной федерации бодибилдинга скончался после боя по тайскому боксу в Сингапуре

СИНГАПУР, 24 сентября. /ТАСС/. Выставочный поединок по тайскому боксу, прошедший в Сингапуре в рамках чемпионата Азии по боевым искусствам, закончился смертью одного из участников. Как сообщили в воскресенье организаторы турнира, президент Всемирной федерации бодибилдинга и физического спорта Прадип Субраманиан после полученных во время поединка травм скончался в одной из местных больниц.

Причины, приведшие к трагическому исходу, пока не оглашаются. Известно, что бой был остановлен по решению судей из-за технического нокаута 32-летнего Субраманиана. Однако представители его команды сообщили, что состояние бойца не выглядело опасным. Тем не менее сразу же после окончания мужчина был доставлен в больницу, где в течение часа скончался.

Первоначально в "поединке знаменитостей", который прошел в одном из самых элитных заведений Сингапура - пятизвездочном отеле "Марина бэй сэндс", должны были участвовать известный местный блогер 41-летний Стивен Лим и популярный сингапурский певец Силвестер Сим. Однако последний за два дня до боя отказался из-за претензий со стороны страховой компании. И тогда Субраманиан решил выставить свою кандидатуру.

Родственники погибшего сообщили, что мужчина профессионально занимался бодибилдингом и пауэрлифтингом, а около трех месяцев назад увлекся боевыми искусствами. Его соперник также не являлся профессиональным бойцом. Несмотря на это, участники боя, который хоть и проходил по облегченным правилам тайского бокса (без ударов локтями и коленями - прим. ТАСС), не имели никакой защиты.