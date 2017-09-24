Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, проиграв Дортикосу

ТАСС, 24 сентября. Россиянин Дмитрий Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) и завоевать титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Сан-Антонио (США, штат Техас) он проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде.

Боксеры начали поединок с традиционной разведки и не стремились к активным действиям, присматриваясь друг к другу. Кубинец выбрал контратакующий вариант, позволив россиянину идти вперед. Первый раунд прошел в равной борьбе, но немного более активным был Дортикос.

Во втором раунде кубинец приступил к более активным действиям и зажал соперника у канатов, проведя серию ударов, которую россиянин не без труда, но выдержал. Но после этого Кудряшов заметно замедлился и стал тяжелее в движениях. И скоро наступила развязка. Кубинец, воспользовавшись промахом россиянина, нанес сильный удар справа, после которого Кудряшов упал на настил ринга, он сумел встать за положенные 10 секунд, но не был готов к продолжению поединка, и судья остановил бой.

В послужном списке Кудряшова теперь 21 победа (все - нокаутом) и два поражения. В активе Дортикоса 22 победы (21 - нокаутом), ни одного поражения. В полуфинале WBSS он встретится с сильнейшим в бою между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Кудряшов впервые боксировал за титул чемпиона мира. Суперчемпионом мира по версии WBA в этом весе является еще один россиянин Денис Лебедев.

Всемирная суперсерия бокса стартовала 10 сентября. Первым полуфиналистом стал украинец Александр Усик, победивший немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. По восемь боксеров в двух весовых категориях начинают выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.