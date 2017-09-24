Боксер Кудряшов не получил серьезных травм после нокаута от Дортикоса

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов не получил серьезных травм после поражения нокаутом от кубинца Юниера Дортикоса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

В воскресенье Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).

"Серьезных травм нет. Возможно, обследование не потребуется", - сказал собеседник агентства.

Теперь в активе Дортикоса 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все нокаутом) и два поражения. Россиянин впервые боксировал за титул чемпиона мира.

Всемирная суперсерия бокса стартовала 10 сентября. Первым полуфиналистом стал украинец Александр Усик, победивший немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. По восемь боксеров в двух весовых категориях начинают выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.