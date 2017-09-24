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Боксер Кудряшов расстроен, что не смог ничего противопоставить Дортикосу

Спорт
24 сентября, 7:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

В воскресенье россиянин нокаутом во втором раунде уступил кубинцу в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов расстроен из-за того, что не сумел ничего противопоставить кубинцу Юниеру Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Об этом Кудряшов заявил на пресс-конференции.

В воскресенье россиянин нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).

"Я расстроен, что не смог порадовать зрителей хорошей дракой, но так бывает, это бокс. Я пропустил удар, и все закончилось. Уважение сопернику, возможно, он бьет не столько сильно, сколько точно", - сказал Кудряшов.

По его мнению, фаворитами в борьбе за победу во Всемирной суперсерии бокса являются россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. "Думаю, что они встретятся в финале. Я буду болеть за Мурата", - сказал Кудряшов.

Теперь в активе Дортикоса 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. На счету россиянина 21 победа (все нокаутом) и два поражения. Россиянин впервые боксировал за титул чемпиона мира.

Всемирная суперсерия бокса стартовала 10 сентября. Первым полуфиналистом стал украинец Александр Усик, победивший немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. По восемь боксеров в двух весовых категориях начинают выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

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