Боксер Кудряшов не будет проходить обследование после поражения от Дортикоса

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов не будет проходить обследование после поражения нокаутом от кубинца Юниера Дортикоса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

В воскресенье Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) и не сумел завоевать титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Поединок прошел в Сан-Антонио.

"Кудряшов не поедет на обследование после боя. Его осмотрел врач, признаков сотрясения мозга нет", - сказал собеседник агентства.

На счету Кудряшова 21 победа (все нокаутом) и два поражения, у Дортикоса - 22 победы (21 - нокаутом) и ни одного поражения.