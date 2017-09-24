Бывший футболист "Спартака" Веллитон перешел в клуб "Аль-Шарджа" из ОАЭ

ТАСС, 24 сентября. Бразильский нападающий Веллитон, который ранее выступал за московский "Спартак", подписал контракт с клубом "Аль-Шарджа" из ОАЭ. Об этом сообщает португальское издание Record.

Последним клубом Веллитона был турецкий "Кайсериспор", в который он перешел летом 2016 года из турецкого "Мерсин Идманюрду", подписав контракт на два года. В августе 2017 года нападающий разорвал контракт с клубом. 30-летний бразилец обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) после того, как турецкий клуб в установленный срок не выплатил футболисту зарплату за три месяца.

"Я счастлив подписать контракт с "Аль-Шарджа" после некоторых проблем, которые у меня были с предыдущим клубом. Я хочу оставить то, что произошло в "Кайсериспоре" и сосредоточиться на игре в моем новом клубе. Я буду работать, чтобы достичь успеха. Я хочу поблагодарить клуб за веру в меня, буду много работать и, надеюсь, много забивать", - заявил Веллитон.

Веллитон с 2007 по 2012 год выступал за московский "Спартак" (контракт игрока со столичным клубом при этом истек в 2014 году). За красно-белых он провел в различных турнирах 132 матча, забив 61 мяч. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В прошедшем сезоне он провел 34 матча в составе "Кайсериспора" в разных турнирах и забил 15 мячей.