Боксер Кудряшов вернется на ринг не раньше весны 2018 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов вернется на ринг не раньше весны 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В воскресенье Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил кубинцу Юниеру Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в Сан-Антонио.

"Конечно, развитие [за пределами суперсерии] для него есть, - сказал Рябинский. - Это его второе поражение, причем за первое он взял реванш. Боксеры проигрывают бои, это нормальная история. Вероятно, так и есть (Кудряшов вернется на ринг не раньше весны), конечно".

На счету Кудряшова 21 победа (все нокаутом) и два поражения.