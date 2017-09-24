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Футболист "Реала" Бензема попал в ДТП в Мадриде

Спорт
24 сентября, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Audi RS6 французского форварда столкнулся с Nissan Note, в результате чего обе машины получили повреждения, но водители не пострадали

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Карим Бензема

Карим Бензема

© EPA-EFE/Fernando Alvarado

ТАСС, 24 сентября. Французский нападающий испанского "Реала" Карим Бензема попал в небольшую аварию в Мадриде. Об этом сообщает газета AS.

Инцидент произошел в пятницу недалеко от аэропорта Мадрида. Футболист был за рулем своего автомобиля Audi RS6, когда он столкнулся Nissan Note. Водители не пострадали, но оба автомобиля были повреждены.

Позднее на место происшествия прибыла полиция. Бензема и водитель Nissan прошли медицинское освидетельствование на алкоголь, которое дало отрицательный результат.

Бензема не в первый раз попадает в автомобильную аварию в Испании. В декабре 2009 года француз за рулем своего Lamborghini столкнулся с Porshe. Также форвард несколько раз был оштрафован за превышение скорости, а также обвинялся в нарушении правил ПДД.

Ранее мадридский клуб продлил контракт с французом до 2021 года. Бензема перешел в "Реал" в 2009 году из французского "Лиона". В составе мадридской команды он дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - Лигу чемпионов, два раза становился обладателем Кубка Испании и два раза Суперкубка страны. В прошлом сезоне француз провел 48 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей, отдав девять голевых передач.

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