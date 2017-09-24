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Кинэн: НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ

Спорт
24 сентября, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

В этом году команды НХЛ впервые провели предсезонные матчи в Китае

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Главный тренер "Куньлунь" Майк Кинэн

Главный тренер "Куньлунь" Майк Кинэн

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер китайского клуба КХЛ "Куньлунь" канадец Майк Кинэн.

Ранее клубы НХЛ "Лос-Анджелес" и "Ванкувер" приняли участие в двух выставочных предсезонных матчах в Шанхае и Пекине.

"Приезд команд НХЛ, безусловно, повлияет на развитие вида спорта в Китае. Как минимум "Лос Анджелес" и "Ванкувер" раскроют игру по-новому для китайских зрителей", - считает Кинэн.

"Сомневаюсь, что в подобных матчах может принять участие команда из КХЛ , - продолжил собеседник ТАСС. - НХЛ это неинтересно. И без разницы, будет ли представлять КХЛ "Куньлунь" или СКА".

НХЛ ежегодно проводит выставочные игры с участие клубов лиги в Европе. В этом году команды НХЛ впервые провели предсезонные матчи в Китае.

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