Кинэн: НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер китайского клуба КХЛ "Куньлунь" канадец Майк Кинэн.
Ранее клубы НХЛ "Лос-Анджелес" и "Ванкувер" приняли участие в двух выставочных предсезонных матчах в Шанхае и Пекине.
"Приезд команд НХЛ, безусловно, повлияет на развитие вида спорта в Китае. Как минимум "Лос Анджелес" и "Ванкувер" раскроют игру по-новому для китайских зрителей", - считает Кинэн.
"Сомневаюсь, что в подобных матчах может принять участие команда из КХЛ , - продолжил собеседник ТАСС. - НХЛ это неинтересно. И без разницы, будет ли представлять КХЛ "Куньлунь" или СКА".
НХЛ ежегодно проводит выставочные игры с участие клубов лиги в Европе. В этом году команды НХЛ впервые провели предсезонные матчи в Китае.