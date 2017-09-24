Дортикос после победы над Кудряшовым заявил, что хочет провести следующий бой с Гассиевым

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ТАСС, 24 сентября. Кубинец Юниер Дортикос, победивший россиянина Дмитрия Кудряшова в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS), хочет провести следующий бой в рамках этого турнира против другого российского спортсмена Мурата Гассиева. Слова кубинца приводит портал Boxing Scene.
В воскресенье Дортикос одержал победу над Кудряшовым нокаутом во втором раунде 1/4 финала WBSS. Поединок в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас). Также не кону был титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)
"Я знал, что Кудряшов начнет идти на меня, я подождал и нанес удар, - прокомментировал кубинец свою победу. - Как только он упал, я понял, что все кончено. Для меня большая честь участвовать в WBSS. Я хочу доказать, что я самый лучший боксер в мире в данном весе".
"Я хочу сразиться с Гассиевым. Я знаю, что он следит за мной, а я слежу за ним. Я бы с удовольствием провел с ним бой, я готов к этому", - добавил Дортикос.
Гассиев, владеющий титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), 21 октября проведет свой четвертьфинальный поединок WBSS против поляка Кшиштофа Влодарчика. Дортикос в следующем раунде WBSS встретится с победителем этого поединка.
В активе Дортикоса 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.