Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дортикос после победы над Кудряшовым заявил, что хочет провести следующий бой с Гассиевым

Спорт
24 сентября, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Кубинский боксер в полуфинале Всемирной суперсерии бокса должен встретиться с победителем поединка Гассиев - Влодарчик

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кубинский боксер Юниер Дортикос

Юниер Дортикос

© AP Photo/Michel Euler

ТАСС, 24 сентября. Кубинец Юниер Дортикос, победивший россиянина Дмитрия Кудряшова в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS), хочет провести следующий бой в рамках этого турнира против другого российского спортсмена Мурата Гассиева. Слова кубинца приводит портал Boxing Scene.

Смотрите также

Кудряшов не сумел выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, проиграв Дортикосу

Боксер Кудряшов расстроен, что не смог ничего противопоставить Дортикосу

Рябинский: Кудряшов имел шансы, бой с Дортикосом в любом случае завершился бы нокаутом

Боксер Кудряшов вернется на ринг не раньше весны 2018 года

В воскресенье Дортикос одержал победу над Кудряшовым нокаутом во втором раунде 1/4 финала WBSS. Поединок в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас). Также не кону был титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) 

"Я знал, что Кудряшов начнет идти на меня, я подождал и нанес удар, - прокомментировал кубинец свою победу. - Как только он упал, я понял, что все кончено. Для меня большая честь участвовать в WBSS. Я хочу доказать, что я самый лучший боксер в мире в данном весе".

"Я хочу сразиться с Гассиевым. Я знаю, что он следит за мной, а я слежу за ним. Я бы с удовольствием провел с ним бой, я готов к этому", - добавил Дортикос.

Гассиев, владеющий титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), 21 октября проведет свой четвертьфинальный поединок WBSS против поляка Кшиштофа Влодарчика. Дортикос в следующем раунде WBSS встретится с победителем этого поединка.

В активе Дортикоса 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что КНДР "не протянет слишком долго"
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
Рябинский: Кудряшов имел шансы, бой с Дортикосом в любом случае завершился бы нокаутом
4
Глава МИД КНДР назвал Трампа неуравновешенным и пригрозил США "неизбежным" ракетным ударом
5
СМИ: в Кабуле прогремел мощный взрыв
6
Мацуев отметил прогресс в игре Путина на фортепиано
7
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама