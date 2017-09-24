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Кения лишена права проведения чемпионата африканских наций 2018 года по футболу

Спорт
24 сентября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Данное решение было принято исполкомом КАФ в связи с многочисленными задержками при строительстве новых объектов и реконструкции старых

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Исполком Африканской конфедерации футбола (КАФ) принял решение лишить Кению права проведения чемпионата африканских наций в 2018 году. Об этом сообщается на сайте КАФ.

Данное решение было принято на заседании исполкома в Гане подавляющим большинством голосов. Оно было продиктовано тем, что инспекция, следящая за ходом подготовки к турниру, сообщала о постоянных задержках в строительстве новых объектов и реконструкции старых.

В результате процесс приема заявок на проведение турнира открыт вновь. Заявки принимаются до 1 октября.

Чемпионат африканских наций является турниром, в котором принимают участие сборные стран, входящих в КАФ. Особенностью соревнований является то, что команды собираются только из игроков национальных чемпионатов континента, в отличие от Кубка африканских наций, в котором участвуют футболисты, выступающие за рубежом. Турнир проводился в 2009, 2011, 2014 и 2016 годах.

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