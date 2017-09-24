Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина Кудряшова

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов проиграл нокаутом "регулярному" чемпиону по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,7 кг кубинцу Юниеру Дортикосу, не сумев выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

Если первый раунд прошел с небольшим преимуществом Дортикоса, то во втором Кудряшов ничего не смог противопоставить кубинцу. Дортикос провел несколько успешных комбинаций, а за минуту до конца раунда, после очередного промаха Кудряшова, мощным ударом справа отправил россиянина на канвас. Кудряшов сумел встать за положенные 10 секунд, но не был готов к продолжению поединка, и судья остановил бой.

"Я расстроен, что не смог порадовать зрителей хорошей дракой, но так бывает, это бокс, - сказал 31-летний Кудряшов на пресс-конференции после боя. - Я пропустил удар, и все закончилось. Уважение сопернику. Возможно, он бьет не столько сильно, сколько точно".

Российский боксер отметил, что серьезных травм не получил. "[Медицинское] Обследование не потребуется", - констатировал он.

"Шансы [у Кудряшова], конечно, были, - сказал Андрей Рябинский - глава промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы Кудряшова. - Оба парня являются ярко выраженными нокаутерами, кто первым попадает, тот и заканчивает бой. Первым попал Дортикос, это был хороший и плотный удар. Что Кудряшов сделал не так, судить не берусь, пусть тренерская команда отвечает на этот вопрос".

По словам Рябинского, Кудряшов проведет следующий бой не раньше весны 2018 года.

Дортикос хочет сразиться с Гассиевым

В послужном списке Кудряшова теперь 21 победа (все - нокаутом) и два поражения. В активе Дортикоса 22 победы (21 - нокаутом), ни одного поражения. В полуфинале WBSS Дортикос встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Кубинец признался, что хотел бы сразиться с Гассиевым. "Я знаю, что он следит за мной, а я слежу за ним. Я бы с удовольствием провел с ним бой, я готов к этому", - сказал он.

Дортикос отметил, что предугадал действия Кудряшова. "Я знал, что Кудряшов начнет идти на меня, я подождал и нанес удар. Как только он упал, я понял, что все кончено. Для меня большая честь участвовать в WBSS, я хочу доказать, что я самый лучший боксер в мире в данном весе", - сказал кубинский боксер.

О Всемирной суперсерии бокса

WBSS стартовала 10 сентября. Первым полуфиналистом стал 30-летний украинец Александр Усик, победивший 32-летнего представителя Германии Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. В полуфинале он сразится с сильнейшим в поединке между 32-летний латвийцем Майрисом Бриедисом и 31-летним кубинцем Майком Пересом, который состоится 30 сентября в Риге.

Кудряшов считает, что в финале WBSS встретятся Гассиев и Усик. "Я буду болеть за Мурата", - сообщил российский боксер.

О создании WBSS было объявлено в марте этого года. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. По восемь боксеров в двух весовых категориях - до 90,7 кг и до 76,2 кг - начинают выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.