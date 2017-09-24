Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина Кудряшова

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Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина КудряшоваСпорт 24 сентября, 11:04
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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов проиграл нокаутом "регулярному" чемпиону по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,7 кг кубинцу Юниеру Дортикосу, не сумев выйти в полуфинал Всемирной суперсерии бокса (WBSS).
Если первый раунд прошел с небольшим преимуществом Дортикоса, то во втором Кудряшов ничего не смог противопоставить кубинцу. Дортикос провел несколько успешных комбинаций, а за минуту до конца раунда, после очередного промаха Кудряшова, мощным ударом справа отправил россиянина на канвас. Кудряшов сумел встать за положенные 10 секунд, но не был готов к продолжению поединка, и судья остановил бой.
"Я расстроен, что не смог порадовать зрителей хорошей дракой, но так бывает, это бокс, - сказал 31-летний Кудряшов на пресс-конференции после боя. - Я пропустил удар, и все закончилось. Уважение сопернику. Возможно, он бьет не столько сильно, сколько точно".
Российский боксер отметил, что серьезных травм не получил. "[Медицинское] Обследование не потребуется", - констатировал он.
"Шансы [у Кудряшова], конечно, были, - сказал Андрей Рябинский - глава промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы Кудряшова. - Оба парня являются ярко выраженными нокаутерами, кто первым попадает, тот и заканчивает бой. Первым попал Дортикос, это был хороший и плотный удар. Что Кудряшов сделал не так, судить не берусь, пусть тренерская команда отвечает на этот вопрос".
По словам Рябинского, Кудряшов проведет следующий бой не раньше весны 2018 года.
В послужном списке Кудряшова теперь 21 победа (все - нокаутом) и два поражения. В активе Дортикоса 22 победы (21 - нокаутом), ни одного поражения. В полуфинале WBSS Дортикос встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который пройдет 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).
Кубинец признался, что хотел бы сразиться с Гассиевым. "Я знаю, что он следит за мной, а я слежу за ним. Я бы с удовольствием провел с ним бой, я готов к этому", - сказал он.
Дортикос отметил, что предугадал действия Кудряшова. "Я знал, что Кудряшов начнет идти на меня, я подождал и нанес удар. Как только он упал, я понял, что все кончено. Для меня большая честь участвовать в WBSS, я хочу доказать, что я самый лучший боксер в мире в данном весе", - сказал кубинский боксер.
WBSS стартовала 10 сентября. Первым полуфиналистом стал 30-летний украинец Александр Усик, победивший 32-летнего представителя Германии Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. В полуфинале он сразится с сильнейшим в поединке между 32-летний латвийцем Майрисом Бриедисом и 31-летним кубинцем Майком Пересом, который состоится 30 сентября в Риге.
Кудряшов считает, что в финале WBSS встретятся Гассиев и Усик. "Я буду болеть за Мурата", - сообщил российский боксер.
О создании WBSS было объявлено в марте этого года. Новый престижный турнир с призовым фондом $50 млн будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов. По восемь боксеров в двух весовых категориях - до 90,7 кг и до 76,2 кг - начинают выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.