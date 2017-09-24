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Максимов и Седова выиграли забег на 10 км в рамках Московского марафона

Спорт
24 сентября, 11:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Максимов преодолел дистанцию за 29 минут 10 секунд, Седова - за 33 минуты 50 секунд

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Участники Московского марафона 2017 года

Участники Московского марафона 2017 года

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Игорь Максимов и Елена Седова стали победителями забега на 10 км, который проходил в рамках Московского марафона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Максимов преодолел дистанцию за 29 минут 10 секунд, второе место занял Искандер Ядгаров, третье - Ринас Ахмадеев.

В женском забеге вслед за действующей чемпионкой России на 10-километровке Седовой (33,50) к финишу пришли Екатерина Соколенко и Галина Виноградова.

Позднее определятся победители у мужчин и женщин на марафонской дистанции.

Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2017 году на старт выйдут более 30 тысяч человек.

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