Будогосский поддерживает решение арбитра назначить пенальти в матче "Спартак" - "Анжи"

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МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский выразил поддержку решению главного арбитра матча чемпионата России между "Спартаком" и "Анжи" Виталию Мешкову поставить пенальти в ворота махачкалинцев. Об этом Будогосский рассказал ТАСС.
Встреча 11-го тура чемпионата России прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 2:2. На 14-й минуте игры после падения полузащитника Джано Ананидзе в штрафной "Анжи" Мешков указал на 11-метровый удар. После матча президент махачкалинского клуба Осман Кадиев высказал мнение, что судьи "притянули" пенальти.
"В большей степени я поддерживаю судью в этом вопросе (назначения пенальти), потому что повторы не дают четкой картины происходящего. Создается такое впечатление, что там был фол, связанный с толчком, за который судья назначил 11-метровый удар. Инспектор поставил положительную оценку. Но сказать что-то однозначно определенное сложно по тому, как показали этот момент, и оснований не доверять решению судьи у меня нет", - сказал Будогосский.
В турнирной таблице первенства страны "Спартак" занимает шестое место, набрав 14 очков. В следующем туре красно-белые 30 сентября дома сыграют с екатеринбургским "Уралом".