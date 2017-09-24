Россияне Иванов и Созонов стали третьими на этапе Суперсерии по бадминтону в Токио в паре

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов заняли третье место в парном разряде на этапе Суперсерии, который завершился в Токио.

В полуфинале россияне проиграли японцам Такуто Иноуэ и Юки Канэко со счетом 21:12, 18:21, 19:21. Также третьими стали датчане Матиас Боэ и Карстен Могенсен, уступившие в полуфинале индонезийцам Маркусу Гидеону и Кевину Сукамильо (15:21, 14:21).

В финале победу одержала пара из Индонезии (21:12, 21:15).

Иванов и Созонов побеждали на этапе Суперсерии в английском Бирмингеме в марте 2016 года.

Следующий этап Суперсерии пройдет в датском Оденсе с 17 по 22 октября.