Россияне Иванов и Созонов стали третьими на этапе Суперсерии по бадминтону в Токио в паре

Источник: в Израиле ожидают в октябре визита ШойгуМеждународная панорама 24 сентября, 12:06
Россияне Иванов и Созонов стали третьими на этапе Суперсерии по бадминтону в Токио в пареСпорт 24 сентября, 11:57
СМИ: большинство японцев не поддерживают намерение Абэ провести досрочные выборыМеждународная панорама 24 сентября, 11:50
Все билеты на домашний матч "Спартака" против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов проданыСпорт 24 сентября, 11:46
Артем Алексеев второй год подряд стал победителем Московского марафонаСпорт 24 сентября, 11:40
Следствие в Приморье приступило к проверке по факту гибели белухи в океанариумеПроисшествия 24 сентября, 11:39
Будогосский поддерживает решение арбитра назначить пенальти в матче "Спартак" - "Анжи"Спорт 24 сентября, 11:26
Максимов и Седова выиграли забег на 10 км в рамках Московского марафонаСпорт 24 сентября, 11:15
Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина КудряшоваСпорт 24 сентября, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов заняли третье место в парном разряде на этапе Суперсерии, который завершился в Токио.
В полуфинале россияне проиграли японцам Такуто Иноуэ и Юки Канэко со счетом 21:12, 18:21, 19:21. Также третьими стали датчане Матиас Боэ и Карстен Могенсен, уступившие в полуфинале индонезийцам Маркусу Гидеону и Кевину Сукамильо (15:21, 14:21).
В финале победу одержала пара из Индонезии (21:12, 21:15).
Иванов и Созонов побеждали на этапе Суперсерии в английском Бирмингеме в марте 2016 года.
Следующий этап Суперсерии пройдет в датском Оденсе с 17 по 22 октября.