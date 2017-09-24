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Футболистов "Уфы" эвакуировали из отеля из-за звонка о минировании

Спорт
24 сентября, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Установка тренера на матч с тульским "Арсеналом" не состоялась

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Болельщики "Уфы"

Болельщики "Уфы"

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты "Уфы" были эвакуированы из гостиницы в преддверии домашнего матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" из-за поступившего звонка о якобы заложенной в отеле бомбе. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

"За три часа до матча в гостиницу поступил анонимный звонок о бомбе. Команде пришлось сразу выехать на стадион. Сейчас все нормально, команда в полном составе выехала на игру", - сказал Газизов.

Матч между "Уфой" и "Арсеналом" пройдет в воскресенье в Уфе на стадионе "Нефтяник". Встреча начнется в 16:30 мск. 

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия. По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек.

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