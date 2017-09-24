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Победитель Московского марафона Алексеев надеется, что скоро сможет выступать за границей

Спорт
24 сентября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

На марафоне - 2017 спортсмен показал результат 2 часа 14 минут 15 секунд

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Артем Алексеев

Артем Алексеев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Артем Алексеев, в воскресенье одержавший вторую подряд победу на Московском марафоне, надеется, что скоро получит возможность выступать на зарубежных соревнованиях в компании лучших бегунов мира. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Серебряный призер чемпионата России - 2017 в марафоне Алексеев из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и отсутствия индивидуального допуска IAAF на зарубежные старты не смог принять участия в чемпионате мира в Лондоне.

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"Прямую трансляцию марафонского забега на чемпионате мира я не смотрел, видел только повтор, - отметил Алекссев. - Всем нам очень хочется соревноваться за границей с сильными зарубежными соперниками, от этого и собственный результат вырастет. Он рождается в спортивной борьбе в условиях острой конкуренции. Надеюсь, что в ближайшее время нас выпустят за границу, снимут с нас санкции, а мы сумеем там проявить себя".

На Московском марафоне - 2017 Алексеев показал результат 2 часа 14 минут 15 секунд. Год назад он финишировал первым с рекордом соревнований (2:13.40).

"В этом году мне бежалось тяжелей, чем на прошлом марафоне. С 24-го километра я бежал в одиночестве, да и ветер был сильней, чем год назад. Одному тяжеловато бороться со временем. Но я очень хотел улучшить рекорд марафона несмотря на то, что в прошлом году я готовился куда больше", - заметил спортсмен.

Второе место на Московском марафоне занял чемпион России - 2016 Федор Шутов (2:18.10), третье - Андрей Смирнов (2:20.44).

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