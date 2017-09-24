"Енисей" победил "Крылья Советов" и вышел в единоличные лидеры ФНЛ

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0 в домашнем матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Единственный гол в матче забил Егор Иванов на 38-й минуте.
"Енисей" возглавляет 44-летний Дмитрий Аленичев, "Крылья Советов" - 46-летний Андрей Тихонов. Аленичев перед началом сезона-2017/18 сменил Тихонова по посту главного тренера красноярской команды.
"Енисей" вышел в единоличные лидеры ФНЛ с 37 очками, "Крылья Советов" - вторые (34).
В следующем туре 30 сентября "Енисей" в гостях сыграет с "Томью", "Крылья Советов" проведут домашний матч против санкт-петербургского клуба "Зенит-2".
В другом матче дня владивостокский "Луч-Энергия" сыграл вничью с воронежским "Факелом" - 0:0.