"Енисей" победил "Крылья Советов" и вышел в единоличные лидеры ФНЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0 в домашнем матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол в матче забил Егор Иванов на 38-й минуте.

"Енисей" возглавляет 44-летний Дмитрий Аленичев, "Крылья Советов" - 46-летний Андрей Тихонов. Аленичев перед началом сезона-2017/18 сменил Тихонова по посту главного тренера красноярской команды.

"Енисей" вышел в единоличные лидеры ФНЛ с 37 очками, "Крылья Советов" - вторые (34).

В следующем туре 30 сентября "Енисей" в гостях сыграет с "Томью", "Крылья Советов" проведут домашний матч против санкт-петербургского клуба "Зенит-2".

В другом матче дня владивостокский "Луч-Энергия" сыграл вничью с воронежским "Факелом" - 0:0.