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РФС призвал английских фанатов вести себя корректно во время поездки в Москву

Спорт
24 сентября, 15:26 дата обновления: 24 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

На следующей неделе в Москве пройдут два матча Лиги чемпионов с участием российских и английских команд

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Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Английским футбольным болельщикам следует вести себя корректно во время поездки в Москву на матчи Лиги чемпионов. Об этом ТАСС заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

На следующей неделе в Москве пройдут два матча главного еврокубкового турнира с участием российских и английских команд. 26 сентября со "Спартаком" сыграет "Ливерпуль", а 27 сентября с ЦСКА сразится "Манчестер Юнайтед".

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"Я не хочу никого пугать, но того, кто собирается к нам приезжать не поболеть за свою команду и посмотреть страну, а похулиганить, предупреждаю: наш закон один для всех, а не только для россиян. Кто его нарушит, понесет соответствующее наказание - возможно, в виде длительного пребывания в России, условия которого не очень понравятся нашим гостям. Это относится к тем, кто приезжает к нам похулиганить и показать свои буйные качества. Всех остальных мы ждем с радостью и русским гостеприимством", - сказал Маркин.

В июне 2016 года во французском Марселе на групповом этапе чемпионата Европы прошел матч сборных Англии и России (1:1). Большой резонанс получили погромы, произошедшие перед игрой, в которых участвовали английские и российские болельщики.

"В этом сезоне не было того, что могло бы омрачить ЧМ-2018"

По словам Маркина, в нынешнем сезоне чемпионата России не было действий болельщиков, которые могли бы омрачить подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. "К каждому сезону подготовку проходят не только футболисты, тренеры и клубы, но и те, кто отвечает за проведение и организацию. К каждому сезону готовятся более продуктивно, отсюда такие результаты. В этом сезоне не было того, что могло бы омрачить чемпионат", - сказал глава комитета.

"Надо постоянно анализировать историю всех чемпионатов, не только России, это помогает делать определенные выводы по организации безопасности. Я уверен, что этот чемпионат оказывает позитивное влияние на организацию безопасности на чемпионате мира. Наше дело - заниматься профилактикой безопасности", - сказал Маркин.

Чемпионат России сезона-2017/18 стартовал в середине июле и завершится в середине мая следующего года. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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