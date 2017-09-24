Ебавы и Мидделкоп выиграли теннисный турнир в Санкт-Петербурге в парном разряде

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ТАСС, 24 сентября. Чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп обыграли чилийца Хулио Перальту и аргентинца Орасио Себальоса.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Ебавы и Мидделкопа. Матч продолжался 1 час 3 минуты.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.