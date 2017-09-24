Сломавший 24 дня назад ногу мотогонщик Росси стал пятым на Гран-при Арагона

ТАСС, 24 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси из команды "Ямаха", сломавший ногу 31 августа, занял пятое место в гонке на Гран-при Арагона (Испания).

31 августа Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии, у спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. 1 сентября он был успешно прооперирован. Несмотря на боли в ноге, итальянец принял решение участвовать в Гран-при Арагона.

Победу одержал испанец Марк Маркес из "Хонды", финишировавший со временем 42 минуты 6,816 секунды. Второе место занял его соотечественник и партнер по команде Дани Педроса (+0,879), третье - еще один испанский гонщик Хорхе Лоренсо из "Дукати" (+7,455). Росси проиграл лидеру 5,882 секунды.

Данная победа позволила Маркесу выйти на единоличное первое место в общем зачете, он набрал 224 очка. Итальянец Андреа Довициозо, который перед Гран-при Арагона делил первое место с Маркесом, занял седьмое место в гонке и теперь отстает от испанца на 16 очков. Третье место занимает испанец Маверик Виньялес, в активе которого 196 очков. Росси занимает пятое место в общем зачете, отставая от Маркеса на 56 очков.

Следующий этап пройдет в Японии 13-15 октября.