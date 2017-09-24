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Французский троеборец погиб на соревнованиях по конному спорту

Спорт
24 сентября, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Инцидент с участием Максима Дебоста произошел на соревнованиях по конному троеборью во французском Шатобриане

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Француз Максим Дебост погиб в результате инцидента, произошедшего на турнире по конному троеборью во французском Шатобриане. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации конного спорта (FEI).

Во время дисциплины кросс 29-летний Дебост и его конь не сумели преодолеть препятствие. Спортсмен перевернулся и упал вместе с конем. Медики сразу после инцидента попытались оказать помощь спортсмену, но не смогли его спасти. Конь не получил травм во время падения.

"Это трагическое происшествие. Я говорю от всего конного сообщества, мы скорбим по этой утрате, - заявила генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес. - Максим Дебост был очень опытным всадником, который соревновался на международном уровне последние 12 лет. Его потеря повлияет на очень многих людей в нашем сообществе".

Соревнования после инцидента были отменены. Полиция в сотрудничестве с FEI начала расследование обстоятельств произошедшего.

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