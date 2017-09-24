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Булатов: возвращение лидеров из лазарета поможет "Спартаку" выйти из кризиса

Спорт
24 сентября, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

"Спартак" с 14 очками занимает седьмое место в турнирной таблице после 11 проведенных игр

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Возвращение лидеров московского "Спартака" из лазарета и выступление в стабильном составе поможет клубу преодолеть кризис. Такое мнение высказал бывший полузащитник красно-белых Виктор Булатов, слова которого приводит "Газета.Ru".

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"Спартак" с 14 очками занимает седьмое место в турнирной таблице после 11 проведенных игр. У команды травмированы Денис Глушаков, Квинси Промес, Роман Зобнин, Зе Луиш, Георгий Тигиев, Артем Тимофеев и Педро Роша. У всех повреждения разной степени тяжести. В субботней игре 11-го тура национального первенства с "Анжи" (2:2) травмировался Джано Ананидзе, который был вынужден покинуть поле на 36-й минуте.

"Всегда хочется, чтобы тренер дольше работал, и мне кажется, что руководство все равно Массимо Каррере очень благодарно за минувший сезон. Понятно, что эта благодарность не может длиться вечно, но пока что, думаю, резких движений в "Спартаке" не будет. До зимы уж точно", - считает Булатов.

"При этом в настоящий момент единственное, что может помочь команде в выходе из кризиса - возвращение лидеров из лазарета. Плюс все-таки нужно определиться с костяком коллектива. Считаю, что какая-то стабильность состава - хоть красно-белые и играют на два фронта - в любом случае нужна", - отметил Булатов.

В сезоне-2016/17 "Спартак" под руководством Карреры стал чемпионом России впервые за 16 лет. В начале нынешнего сезона команда выиграла Суперкубок страны.

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