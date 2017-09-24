Тарпищев вернется на капитанский мостик мужской сборной в апреле 2018 года

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МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев вернется на пост капитана мужской сборной в апреле 2018 года. Об этом ТАСС заявил сам Тарпищев.
В сентябре сборная России уступила команде Венгрии со счетом 1-3 в матче плей-офф Кубка Дэвиса и вылетела из Мировой группы. Капитаном сборной был Игорь Куницын, Тарпищев не смог присутствовать на игре, потому что в это время находился в качестве члена Международного олимпийского комитета на сессии организации в Лиме.
"На следующей игре сборной я вернусь на капитанский мостик, - сказал Тарпищев. - Куницын останется в тренерском штабе, туда примкнет еще и Игорь Андреев. Нужно постараться вернуться в Мировую группу, тем более, что играть будем дома".
Мужская сборная в первой группе Кубка Дэвиса проведет матч дома с победителем пары Австрия - Белоруссия. Игры пройдут 6-8 апреля. По словам Тарпищева, для матча будет выбрано грунтовое покрытие: "Скорее всего, будем играть на грунте. Но мы еще обсудим выбор покрытия с игроками".
Сборная России в последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году.