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"Химки" победили "Спартак-2", прервав 11-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ

Спорт
24 сентября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября /ТАСС

Единственный гол в матче забил Айдар Лисинков на 50-й минуте

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МОСКВА, 24 сентября, /ТАСС/. Подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Спартаком-2" со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Футбольной национальной лиги.

Единственный гол в матче забил Айдар Лисинков на 50-й минуте. Футболисты подмосковного клуба прервали 11-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ. Последний раз команда побеждала 22 июля в матче третьего тура с владивостокским "Лучом- Энергией" (2:0).

"Спартак-2" с 23 очками занимает десятое место в турнирной таблице. "Химки" - 12-е (15).

В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с астраханским "Волгарем". Подмосковный клуб проведет домашний матч против калининградской "Балтики". Оба матча пройдут 30 сентября.

Другие результаты игрового дня:

  • "Луч-Энергия" - "Факел" - 0:0;
  • "Сибирь" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:1;
  • "Ротор" - "Кубань" - 2:1;
  • "Оренбург" - "Шинник" - 1:0;
  • "Тамбов" - "Волгарь" - 3:1;
  • "Тюмень" - "Авангард" - 4:0.
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