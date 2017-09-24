"Химки" победили "Спартак-2", прервав 11-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ

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МОСКВА, 24 сентября, /ТАСС/. Подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Спартаком-2" со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Футбольной национальной лиги.
Единственный гол в матче забил Айдар Лисинков на 50-й минуте. Футболисты подмосковного клуба прервали 11-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ. Последний раз команда побеждала 22 июля в матче третьего тура с владивостокским "Лучом- Энергией" (2:0).
"Спартак-2" с 23 очками занимает десятое место в турнирной таблице. "Химки" - 12-е (15).
В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с астраханским "Волгарем". Подмосковный клуб проведет домашний матч против калининградской "Балтики". Оба матча пройдут 30 сентября.