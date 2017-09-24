"Химки" победили "Спартак-2", прервав 11-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ

МОСКВА, 24 сентября, /ТАСС/. Подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Спартаком-2" со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Футбольной национальной лиги.

Единственный гол в матче забил Айдар Лисинков на 50-й минуте. Футболисты подмосковного клуба прервали 11-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ. Последний раз команда побеждала 22 июля в матче третьего тура с владивостокским "Лучом- Энергией" (2:0).

"Спартак-2" с 23 очками занимает десятое место в турнирной таблице. "Химки" - 12-е (15).

В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с астраханским "Волгарем". Подмосковный клуб проведет домашний матч против калининградской "Балтики". Оба матча пройдут 30 сентября.

Другие результаты игрового дня:

"Луч-Энергия" - "Факел" - 0:0;

"Сибирь" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:1;

"Ротор" - "Кубань" - 2:1;

"Оренбург" - "Шинник" - 1:0;

"Тамбов" - "Волгарь" - 3:1;

"Тюмень" - "Авангард" - 4:0.