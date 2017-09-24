Женский футбольный клуб ЦСКА выиграл Кубок России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил столичное "Чертаново" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка России по футболу. Игра прошла в Великом Новгороде.

Единственный гол в матче забила Анна Кожникова на шестой минуте.

Футболистки ЦСКА впервые в истории стали победительницами Кубка России. В нынешнем розыгрыше турнира участвовала 21 команда.