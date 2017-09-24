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Чемпион НХЛ "Питтсбург" принял приглашение Трампа посетить Белый дом

Спорт
24 сентября, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

В субботу от приглашения отказался действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт"

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" принял приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Президенты США традиционно приглашают в Белый дом команды - победителей национальных чемпионатов. В субботу от приглашения отказался действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" после того, как глава государства исключил из списка приглашенных одного из лидеров команды Стефена Карри.

"Питтсбург" уважает традицию посещения командами- чемпионами Белого дома, - говорится в сообщении пресс- службы клуба. - Мы делали это после предыдущих чемпионатов, когда главами государства были Джордж Буш и Барак Обама, и приняли решение посетить торжественное мероприятие и в этом году. Согласие или несогласие с политикой президента может быть выражено другими способами. Тем не менее, мы уважаем права других самовыражаться так, как они считают нужным".

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