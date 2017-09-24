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Исполком WADA поддержал Риди, который раскритиковал призыв отстранить Россию от ОИ

Спорт
24 сентября, 18:48 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На прошлой неделе руководители 16 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали Международный олимпийский комитет отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала

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Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ПАРИЖ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержал позицию главы организации Крейга Риди, который раскритиковал призыв института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом Риди заявил ТАСС по итогам заседания исполкома WADA, которое прошло в воскресенье в Париже.

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На прошлой неделе руководители 16 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала. Риди, выступавший вскоре после этого на сессии МОК, заявил, что он во многом не согласен с таким заявлением, отметив, что агентства "смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед". Эту тему он обещал поднять на состоявшемся исполкоме.

"Я объяснил, что я был совершенно недоволен несколькими словами, которые они использовали, - сказал Риди. - Мы дали четко понять, какова была ситуация, и мне показалось, что это было принято на встрече. Гораздо лучше делать такие вещи на встрече в кругу друзей, чем делать это в СМИ. Хотя я признаю, что для вас это большая история".

Совместное заявление глав антидопинговых агентств было сделано по итогам встречи членов NADO в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады. При этом члены NADO не против выступления ряда россиян в Южной Корее под нейтральным флагом, но при условии прохождения ими тщательного допинг-контроля.

Позже к ним присоединилось еще 11 антидопинговых агентств.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
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