Абрамян: россияне показали неудовлетворительный результат на ЧМ по велошоссе

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян считает неудовлетворительным результат, который показала его команда на завершившемся в воскресенье в норвежском Бергене чемпионате мира. Об этом Абрамян сообщил ТАСС.

В последний день турнира были разыграны медали в мужской групповой гонке. Победу третий раз подряд одержал словак Петер Саган, второе место занял норвежец Александр Кристофф, третье - Михаэль Мэтьюз из Австралии. Лучший из россиян, Вячеслав Кузнецов, финишировал 16-м, Сергей Чернецкий - 18-й, бронзовый призер "Вуэльты"-2017 Ильнур Закарин - 23-й. Ни в одной из предыдущих гонок россиянам также ни разу не удалось занять места на пьедестале почета.

"В целом я считаю выступление сборной России на этом чемпионате мира неудовлетворительным и очень расстроен результатом, - признался Абрамян. - Если говорить о наших шансах на медали, то, в первую очередь, я ждал наград от юниорок. Но Мария Новолодская заняла четвертое место в групповой гонке и пятое - в гонке с раздельным стартом. В принципе, результат достигнут удовлетворительный, но он меня не особо радует".

"Ждал я более лучшего выступления от Ольги Забелинской, но, к сожалению, в Норвегии у нее пошел спад формы, - продолжил тренер. - Видимо, были допущены ошибки в подготовке, будем разбираться и выяснять. На старую травму руки она не жаловалась, да и на недавнем чемпионате Европы Ольга была третьей".

Абрамян сообщил, что был готов к тому, что мужчины-юниоры не смогут ввязаться в борьбу за высокие места, так как пока не готовы оказывать достойную конкуренцию лидерам. "Но если говорить про гонщиков до 23 лет, то я ожидал более лучшего выступления от Павла Сивакова, который несмотря на хорошую форму, занял в групповой гонке только 23-е место, - сказал Абрамян. То задание, которое ему дано перед гонкой, оказалось выполненным не на 100 процентов", - считает главный тренер.

"Если говорить про мужчин, то я рассчитывал, что в сегодняшней групповой гонке кто-то попадет в число 20 лучших. Это и случилось. Наши гонщики хорошо выглядели на трассе и пытались что-либо предпринять. Но на сегодняшний день у нас нет такого явного лидера как тот же словак Саган, но мы находимся в активном поиске такой звездочки", - подытожил собеседник агентства.