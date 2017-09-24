Риди заявил, что Родченков отказался сотрудничать с WADA

ПАРИЖ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пыталось связаться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, однако главный информатор автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена отказался от сотрудничества. Об этом ТАСС сообщил президент WADA Крейг Риди.

Международные федерации прекратили допинговые разбирательства отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. По информации издания "Нью- Йорк Таймс", одной из причин, повлиявших на расследование, является отсутствие показаний Родченкова. Сам Родченков заявил, что никто из WADA или спортивных федераций не пытался пообщаться с ним на тему сотрудничества.

"Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано. Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми", - сказал Риди.

Две комиссии Международного олимпийского комитета на основе доклада Макларена ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет швейцарец Самуэль Шмид, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.