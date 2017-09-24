Клуб НХЛ "Монреаль" отправил Щербака в фарм-клуб

ТАСС, 24 сентября. Российский хоккеист "Монреаля" Никита Щербак отправлен в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба "Монреаля".

21-летний нападающий не набрал ни одного очка в двух предсезонных матчах в составе "Монреаля". Также в "Сент- Джонс Айскэпс" отправятся нападающий Мартин Ривэй и вратарь Закари Фукале.

Нападающий был задрафтован "Монреалем" под общим 26-м номером в 2014 году. В прошлом сезоне Щербак сыграл три матча в составе "Монреаля" в НХЛ, отметившись заброшенной шайбой.

Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется 5 октября. Первый матч Американской хоккейной лиги (АХЛ) пройдет 7 октября.