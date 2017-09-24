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"Балтика" обыграла "Томь" в 15-м туре Футбольной национальной лиги

Спорт
24 сентября, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

В другом матче дня санкт-петербургский "Зенит-2" на своем поле обыграл нижегородский "Олимпиец"

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" со счетом 2:1 обыграла "Томь" в домашнем матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Голами в составе хозяев поля отметились Александр Шешуков (37-я минута) и Денис Шевчук (43). У гостей отличился Томаш Микуцкис (25).

После 15 туров "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице с 27 очками в активе. Набравшая 14 очков "Томь" идет на 14-м месте.

В следующем туре "Балтика" в гостях сыграет с подмосковными "Химками". "Томь" на своем поле примет красноярский "Енисей". Обе встречи состоятся 30 сентября.

В другом матче дня санкт-петербургский "Зенит-2" на своем поле обыграл нижегородский "Олимпиец" (2:1).

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