"Балтика" обыграла "Томь" в 15-м туре Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" со счетом 2:1 обыграла "Томь" в домашнем матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голами в составе хозяев поля отметились Александр Шешуков (37-я минута) и Денис Шевчук (43). У гостей отличился Томаш Микуцкис (25).

После 15 туров "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице с 27 очками в активе. Набравшая 14 очков "Томь" идет на 14-м месте.

В следующем туре "Балтика" в гостях сыграет с подмосковными "Химками". "Томь" на своем поле примет красноярский "Енисей". Обе встречи состоятся 30 сентября.

В другом матче дня санкт-петербургский "Зенит-2" на своем поле обыграл нижегородский "Олимпиец" (2:1).