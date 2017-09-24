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Семин восхищен футболистами "Локомотива" в матче с "Ростовом"

Спорт
24 сентября, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Московский клуб добился победы на выезде со счетом 1:0

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин восхищен футболистами своей команды в гостевой игре 11-го тура чемпионата России с "Ростовом", игроки успели восстановиться после матча в Кубке России. Слова тренера приводит пресс-служба "Локомотива".

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"Локомотив" победил "Ростов" со счетом 1:0, встреча прошла воскресенье. Гол в компенсированное время второго тайма забил Эдер.

"Ростов" тяжело победить - это агрессивная команда, которая оказывает большое давление. Я восхищен своими футболистами, они смогли восстановиться за короткий срок и на последних минутах создали много моментов, двигали мяч и выигрывали борьбу. Наверное, за это мы и были вознаграждены. У "Ростова" тоже появлялись моменты, но особых проблем у наших ворот я не увидел", - рассказал Семин.

Главный тренер хозяев Леонид Кучук сообщил, что в конце матча с "Локомотивом" опорные полузащитники "Ростова" стали уставать и отдельно отметил защитника Евгения Макеева, который впервые сыграл за команду в чемпионате России.

"Получилось так, что мы много суетились в передней линии. В концовке у нас устала опорная зона, не успевали закрываться, а "Локомотив" стал легко проходить зоны инсайдов. Любое изменение в составе влияет на игру, но сегодня наша защита сыграла хорошо, надежно, быстро. Отдельно рад за Женю Макеева, он сыграл надежно, был одним из лучших в нашей команде, жаль, что эмоции не помогли довести матч до нормального итога", - рассказал Кучук.

"Локомотив" с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Ростов" - пятый (16). В следующей туре 1 октября "Локомотив" дома сыграет со столичным "Динамо", 30 сентября "Ростов" в гостях встретится со "СКА- Хабаровском".

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