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"Севастополь" разгромил "Крымтеплицу" в матче чемпионата Крыма по футболу

Спорт
24 сентября, 20:05 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 24, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" на выезде со счетом 4:0 обыграл "Крымтеплицу" из поселка Молодежное Симферопольского района в матче шестого тура чемпионата Крыма.

Мячи на счету Александра Жабокрицкого (10-я минута, с пенальти), Андрея Паныча (14, 18) и Редвана Османова (63).

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В еще одном матче тура ялтинский "Рубин" сыграл вничью со счетом 1:1 с бахчисарайским "Кызылташем". В составе ялтинского клуба отличился Дмитрий Белевитин (10-я минута), у клуба из Бахчисарая гол на счету Сергея Шестакова (66).

В субботу "Евпатория" на выезде выиграла у "ТСК- Таврии" (Симферополь) со счетом 4:2, а керченский "Океан" на своем поле победил "Кафу" из Феодосии - 3:1.

После шести туров в первенстве лидирует "Севастополь" - 16 очков, далее следуют "Евпатория" (15), "ТСК- Таврия" (11), "Океан" (10), "Крымтеплица" (8), "Кызылташ" (4), "Кафа" (3) и "Рубин" (1).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".

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