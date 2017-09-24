Пашков: чемпион СССР по хоккею Толмачев запомнился хорошей игрой и веселым характером

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МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион СССР по хоккею середины 60-х годов прошлого века в составе ЦСКА вратарь Виктор Толмачев запомнился хорошей игрой и веселым характером. Об этом ТАСС рассказал бывший голкипер армейцев и сборной СССР, олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков.
В воскресенье стало известно, что Следственный комитет предъявил 55-летней дочери Толмачева обвинение в его убийстве. Толмачев выступал за СКА МВО в 1958-1962 годах, ЦСКА (1962-1969), "Химик" (1969-1972). В составе ЦСКА он стал чемпионом СССР (1963-1966, 1968), обладателем Кубка СССР (1966-1968). Провел 10 матчей за сборную СССР, также привлекался в состав второй сборной СССР.
"Он запомнился хорошей игрой, был хорошим товарищем, в команде у него были со всеми прекрасные отношения, - сказал Пашков. - Он был достаточно веселым по характеру. Тем более он был постарше нас, у него было больше жизненного опыта".
Пашков отметил, что Толмачев на протяжении нескольких лет был первым вратарем в ЦСКА. "И в такой команде нельзя было играть плохо или неудовлетворительно, поскольку Тарасов (Анатолий, главный тренер ЦСКА с 1947 по 1974 годы - прим. ТАСС) этого не любил", - сказал он.
"Ситуация в ЦСКА была следующая: было четыре вратаря в лице Толмачева, Толстикова, Пашкова и Третьяка, - продолжил собеседник агентства. - Тарасов сделал выбор: я оказался в московском "Динамо", а Толмачев - в воскресенском "Химике". Может, у него пришло осознание того, что достигнут потолок. Во всяком случае с уходом в "Химик" у него большой мотивации уже не было - там он играл уже, скорее, по инерции".
"Тарасов не мог держать в ЦСКА столько вратарей. Виктор был самым старшим из нас, Третьяку вообще было 17 лет. Дальше надо было ему иметь серьезный стимул, чтобы играть, но, видимо, такого стимула у него не оказалось. Видимо, решил он найти себя в другой сфере, чтобы обеспечить себя, но у него это не совсем получилось", - добавил Пашков.
Заиграть в сборной СССР Толмачев не смог, в основном, по причине высокой конкуренции в то время, отметил Пашков. "По-настоящему в первую команду он не привлекался - что-то ему не хватало для этого, возможно, мастерства. Команда в то время была чемпионом мира, и заменить Виктора Коноваленко, Бориса Зайцева или Виктора Зингера было довольно сложно. Тренеры считали, что он не достиг такого уровня игры", - рассказал собеседник ТАСС.