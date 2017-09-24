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Матчи чемпионата Уругвая по футболу отменены из-за забастовки судей

Спорт
24 сентября, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Ранее было совершено нападение на двух арбитров во время матча юношеских команд

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Забастовка судей привела к отмене воскресных матчей чемпионата Уругвая по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Уругвайской футбольной ассоциации (AUF).

Отменены пять матчей высшей лиги. Причиной забастовки стал возросший уровень насилия. Ранее на двух арбитров напали зрители во время матча юношеских команд.

"Учитывая решение Уругвайской ассоциации футбольных рефери об отказе от работы, AUF приостановила все турниры, проводимые под своей эгидой", - говорится в заявлении ассоциации.

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