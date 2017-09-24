Майоров сожалеет, что хоккеисту Толмачеву не удалось сыграть на чемпионате мира

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сожалеет, что вратарь Виктор Толмачев не смог выступить ни на одном чемпионате мира по хоккею. Об этом Майоров сказал изданию "Газета.Ru".

В воскресенье стало известно, что Следственный комитет предъявил 55-летней дочери Толмачева обвинение в его убийстве.

"Я не играл с ним в одной команде, поэтому не очень хорошо знал его как человека, - сказал Майоров. - Он был очень неплохим вратарем, и в середине 60-х годов играл за сборную страны. Но ему, к сожалению, так и не удалось сыграть на чемпионате мира".

Толмачев выступал за СКА МВО в 1958-1962 годах, ЦСКА (1962-1969), "Химик" (1969-1972). В составе ЦСКА он стал чемпионом СССР (1963-1966, 1968), обладателем Кубка СССР (1966-1968). Провел 10 матчей за сборную СССР, также привлекался в состав второй сборной СССР.