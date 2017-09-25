Российский форвард "Тампы" Волков забросил две шайбы в предсезонном матче НХЛ с "Флоридой"

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ТАСС, 25 сентября. Российский нападающий Александр Волков впервые отличился заброшенными шайбами за клуб "Тампа-Бэй". В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой" (2:4) форвард оформил дубль.
20-летний игрок отличился во 2-м и 3-м периодах. В составе победителей голом отметился нападающий Евгений Дадонов.
Волков был выбран "Тампой" во втором раунде драфта новичков НХЛ. Прошедший сезон нападающий провел в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), выступая за клуб "СКА-1946", за который сыграл 20 матчей (с учетом плей-офф) и набрал 15 очков (8 шайб + 7 передач). Кроме того, Волков сыграл с учетом плей-офф 23 матча в Высшей хоккейной лиге за клуб "СКА-Нева", в которых отметился четырьмя шайбами и двумя передачами.
Дадонов был выбран "Флоридой" на драфте 2007 года в третьем раунде под общим 71-м номером. В 2009-2012 годах хоккеист провел в НХЛ в сумме 55 матчей, в которых набрал 20 очков (10 + 10). С 2012 по 2014 год он выступал за "Донбасс", в 2014 году перешел в петербургский СКА. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дадонов сыграл 53 матча за армейцев, в которых забросил 30 шайб и отдал 36 голевых передач.