Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Питтсбург" в предсезонном матче НХЛ

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ТАСС, 25 сентября. "Сент-Луис" обыграл "Питтсбург" со счетом 4:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей одну шайбу забросил Владимир Тарасенко. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не смог отметиться результативными действиями.
В другом предсезонном матче "Вегас" победил "Анахайм" - 4:2. Российский форвард "Вегаса" Вадим Шипачев не принимал участия в игре.