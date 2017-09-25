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Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Питтсбург" в предсезонном матче НХЛ

Спорт
25 сентября, 5:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

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ТАСС, 25 сентября. "Сент-Луис" обыграл "Питтсбург" со счетом 4:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одну шайбу забросил Владимир Тарасенко. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не смог отметиться результативными действиями.

В другом предсезонном матче "Вегас" победил "Анахайм" - 4:2. Российский форвард "Вегаса" Вадим Шипачев не принимал участия в игре.

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