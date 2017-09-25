Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Анастасия Павлюченкова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA

Спорт
25 сентября, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

На прошлой неделе российская теннисистка дошла до финала турнира в Токио

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 25 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 23-го на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Павлюченкова на прошлой неделе дошла до финала турнира WTA в Токио, где уступила датчанке Каролин Возняцки (0:6, 5:7). Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Елена Веснина опустилась с 19-й на 21-ю позицию, а Дарья Касаткина поднялась на одну строчку (31).

Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, потеряла одну позицию в рейтинге, опустившись на 104-ю строчку.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Смотрите также

Павлюченкова проиграла Возняцки в финале турнира WTA в Токио

Теннисистка Павлюченкова назвала драматичным свой матч 1/2 финала турнира в Токио с Кербер

Рейтинг WTA от 25 сентября:

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6115 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5965

3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5640

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5520

5 (5). Винус Уильямс (США) - 4756

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4640

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4520

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3810

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3781...

19 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2190...

21 (19). Елена Веснина (Россия) - 2140...

31 (32). Дарья Касаткина (Россия) - 1625...

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1475...

64 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) - 882...

69 (75). Екатерина Александрова (Россия) - 813...

84 (94). Евгения Родина (Россия) - 752...

104 (103). Мария Шарапова (Россия) - 605.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
2
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Курской области
5
Качиньский считает, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций
6
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама