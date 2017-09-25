Анастасия Павлюченкова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA

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ТАСС, 25 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 23-го на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Павлюченкова на прошлой неделе дошла до финала турнира WTA в Токио, где уступила датчанке Каролин Возняцки (0:6, 5:7). Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Елена Веснина опустилась с 19-й на 21-ю позицию, а Дарья Касаткина поднялась на одну строчку (31).
Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, потеряла одну позицию в рейтинге, опустившись на 104-ю строчку.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6115 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5965
3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5640
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5520
5 (5). Винус Уильямс (США) - 4756
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4640
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4520
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3810
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3781...
19 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2190...
21 (19). Елена Веснина (Россия) - 2140...
31 (32). Дарья Касаткина (Россия) - 1625...
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1475...
64 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) - 882...
69 (75). Екатерина Александрова (Россия) - 813...
84 (94). Евгения Родина (Россия) - 752...
104 (103). Мария Шарапова (Россия) - 605.