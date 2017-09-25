Анастасия Павлюченкова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA

ТАСС, 25 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 23-го на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Павлюченкова на прошлой неделе дошла до финала турнира WTA в Токио, где уступила датчанке Каролин Возняцки (0:6, 5:7). Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Елена Веснина опустилась с 19-й на 21-ю позицию, а Дарья Касаткина поднялась на одну строчку (31).

Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, потеряла одну позицию в рейтинге, опустившись на 104-ю строчку.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 25 сентября:

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6115 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5965

3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5640

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5520

5 (5). Винус Уильямс (США) - 4756

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4640

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4520

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3810

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3781...

19 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2190...

21 (19). Елена Веснина (Россия) - 2140...

31 (32). Дарья Касаткина (Россия) - 1625...

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1475...

64 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) - 882...

69 (75). Екатерина Александрова (Россия) - 813...

84 (94). Евгения Родина (Россия) - 752...

104 (103). Мария Шарапова (Россия) - 605.