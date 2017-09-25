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Победитель турнира в Санкт-Петербурге Джумхур поднялся на 15 мест в рейтинге ATP

Спорт
25 сентября, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Россияне Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев и Евгений Донской сохранили свои позиции в рейтинге

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Дамир Джумхур

Дамир Джумхур

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур поднялся с 55-й на 40-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Джумхур на прошлой неделе одержал победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге, обыграв в финале итальянца Фабио Фоньини (3:6, 6:4, 6:2).

Россияне Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев и Евгений Донской сохранили свои позиции в рейтинге. Андрей Кузнецов потерял четыре строчки, опустившись на 91-е место.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение: болгарин Григор Димитров поднялся с девятого на восьмое место, а швейцарец Стэн Вавринка опустился с восьмого на девятое.

Рейтинг ATP от 25 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9465 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 6790

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4310

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 4155

6 (6). Новак Джокович (Сербия) - 4125

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3925

8 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3575

9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3540

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2855…

32 (32). Карен Хачанов (Россия) - 1330…

37 (37). Андрей Рублев (Россия) - 1221…

62 (62). Даниил Медведев (Россия) - 819…

88 (88). Евгений Донской (Россия) - 595…

91 (87). Андрей Кузнецов (Россия) - 586.

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