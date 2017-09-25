Победитель турнира в Санкт-Петербурге Джумхур поднялся на 15 мест в рейтинге ATP

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Победитель турнира в Санкт-Петербурге Джумхур поднялся на 15 мест в рейтинге ATPСпорт 25 сентября, 9:49
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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур поднялся с 55-й на 40-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Джумхур на прошлой неделе одержал победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге, обыграв в финале итальянца Фабио Фоньини (3:6, 6:4, 6:2).
Россияне Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев и Евгений Донской сохранили свои позиции в рейтинге. Андрей Кузнецов потерял четыре строчки, опустившись на 91-е место.
В первой десятке рейтинга произошло одно изменение: болгарин Григор Димитров поднялся с девятого на восьмое место, а швейцарец Стэн Вавринка опустился с восьмого на девятое.
Рейтинг ATP от 25 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9465 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7505
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 6790
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4310
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 4155
6 (6). Новак Джокович (Сербия) - 4125
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3925
8 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3575
9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3540
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2855…
32 (32). Карен Хачанов (Россия) - 1330…
37 (37). Андрей Рублев (Россия) - 1221…
62 (62). Даниил Медведев (Россия) - 819…
88 (88). Евгений Донской (Россия) - 595…
91 (87). Андрей Кузнецов (Россия) - 586.