НХЛ улучшила статистику Мориса Ришара спустя 17 лет после его смерти

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Канадец Морис Ришар, на протяжении 18 сезонов выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", получил дополнительную голевую передачу в результате пересчета статистики. Об этом сообщает агентство AP.

Специальная команда НХЛ шесть лет вела работу по пересчету статистики матчей лиги в период с 1917 по 1987 год. В ходе проделанной работы было обнаружено, что Ришар отдал результативную передачу на Тоу Блейка во втором периоде встречи между "Монреалем" и "Бостоном", состоявшейся 4 ноября 1945 года. Матч завершился победой "Бостона" со счетом 6:5.

Таким образом, на счету Ришара, ушедшего из жизни 27 мая 2000 года, стало 544 шайбы и 422 результативные передачи за 18 лет карьеры в НХЛ.

Ришар, игравший на позиции нападающего, стал первым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забросить 50 шайб за один сезон (1944/45). В его честь по инициативе "Монреаля", за который игрок выступал с 1942 года и на протяжении всей карьеры, в 1999-м была учреждена премия лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ "Морис Ришар Трофи".