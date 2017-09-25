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Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в Краснодаре

Спорт
25 сентября, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Болельщики "Зенита" во время второго тайма выездной игры с "Краснодаром" покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© Евгений Асмолов/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко намерен встретиться с болельщиками клуба для обсуждения инцидента, произошедшего во время матча 11-го тура чемпионата России на выезде с "Краснодаром". Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что болельщики "Зенита" во время второго тайма выездной игры с "Краснодаром" покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек. По информации издания, это было связано с тем, что служба безопасности краснодарской арены не пустила на стадион остальных фанатов "Зенита", а клуб взял только одну тысячу билетов вместо предложенных "Краснодаром" трех тысяч. На выходе с арены у болельщиков гостей произошла стычка с сотрудниками местного ОМОНа.

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"Мы запрашивали не три тысячи, а около 1,2 тысяч билетов, но руководство "Краснодара" дало одну тысячу билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось, - сказал Фурсенко. - Как мне кажется, "Зениту" можно было пойти навстречу, и наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла".

По словам Фурсенко, служба безопасности "Зенита" пыталась решить вопросы по претензиям со стороны болельщиков.

"У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию. Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание", - отметил президент "Зенита".

Матч "Краснодар" - "Зенит" прошел в воскресенье и завершился со счетом 0:2.

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