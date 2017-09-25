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Китайский "Чжэцзян Итэн" обвинил охрану стадиона в Лицзяне в избиении футболистов клуба

Спорт
25 сентября, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Китайская футбольная ассоциация начала расследование данного инцидента

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ТАСС, 25 сентября. Клуб второго по силе китайского чемпионата "Чжэцзян Итэн" обвинил охранников стадиона в Лицзяне в нападении на футболистов команды в перерыве матча с "Юньнань Лицзян". Об этом сообщает портал Goal.com.

Второй тайм матча, который проходил на домашней арене "Юньнань Лицзян" и завершился со счетом 1:1, был отложен на 50 минут. Позднее "Чжэцзян Итэн" опубликовал заявление, в котором обвинил охрану стадиона в нападении на своих игроков в перерыве матча. "В перерыве в нашей раздевалке внезапно отключилось электричество, все лампочки погасли, - говорится в заявлении. - Затем появились десятки охранников и начали без повода избивать наших игроков дубинками. Эрпат Дильшат, который забил гол в первом тайме, также пострадал в результате нападения".

Представитель "Юньнань Лицзян", в свою очередь, заявил, что представители службы безопасности его клуба действовали в целях защиты арбитров матча от игроков "Чжэцзян Итэн". "Силы безопасности был вынуждены вмешаться, когда несколько игроков начали драку с судьями: толкали и тащили их, - заявил представитель команды хозяев. - Охрана использовала только щиты, никакого насилия не было: они не прибегали к дубинкам или оружию. Если они действительно говорят правду и десятки охранников выключили свет и ворвались в раздевалку, чтобы избить их, как они смогли продолжить игру во втором тайме?"

Китайская футбольная ассоциация начала расследование данного инцидента.

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