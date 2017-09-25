ФК "Вильярреал" отправил в отставку главного тренера команды Эскрибу

ТАСС, 25 сентября. Испанский футбольный клуб "Вильярреал" отправил в отставку главного тренера команды испанца Франсиско Эскрибу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Команду также покинули тренеры Хосеп Алькасер и Жозе Маскароса. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Эскриба возглавил "Вильярреал" в августе 2016 года, сменив на посту главного тренера Марселино Гарсию Тораля. В минувшем сезоне клуб занял пятое место в чемпионате Испании и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

В июне 2016 года "Вильярреал" подписал пятилетний контракт с российским футболистом Денисом Черышевым.

В текущем сезоне "Вильярреал" после шести туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с семью набранными очками.