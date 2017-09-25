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Швед Эрикссон рассудит матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед"

Спорт
25 сентября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Резервным судей будет работать Мехмет Кулум

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Юнас Эрикссон

Юнас Эрикссон

© EPA/ARMANDO BABANI

ТАСС, 25 сентября. Шведская бригада судей во главе с Юнасом Эрикссоном назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским ЦСКА и английским "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы А между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" пройдет 27 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Начало матча - 21:45 мск.

Ассистентами Эрикссона назначены Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк, дополнительными арбитрами - Стефан Юханнессон и Гленн Нюберг. Резервным судей будет работать Мехмет Кулум.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде обыграл португальскую "Бенфику" (2:1). "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил швейцарский "Базель" (3:0).

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