Гендиректор "Тосно": Заболотный и Чернов заслужили вызов в сборную России по футболу

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты "Тосно" - нападающий Антон Заболотный и полузащитник Евгений Чернов - хорошо играют в нынешнем сезоне и заслужили приглашение в сборную России для подготовки к товарищеским матчам с командами Южной Кореи и Ирана. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

Сборная России сыграет с командой Южной Кореи 7 октября в Москве, а с командой Ирана - 10 октября в Казани. В понедельник был опубликован список из 27 игроков, вызванных в российскую сборную для подготовки к данным матчам, в него вошли 26-летний Заболотный и 24-летний Чернов. После 11 туров "Тосно" с 9 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата России. Чернов и Заболотный провели все матчи без замен, на счету Заболотного три гола.

"Ребята молодцы, проявляют себя в каждом матче. Я рад за них, они это (вызов) заслужили. Плюс к этому Александра Карницкого вызвали в сборную Белоруссии, а Рошу - в сборную Кабо-Верде", - сказал Матюшенко.

"У нас есть много сложностей, в том числе связанных с подготовкой, с проведением матчей. Ребята их терпят, никто из них не высказывает негатива. Да, мы не так хорошо идем по турнирной таблице, но по отношению к делу ни у кого нет проблем, в каждом матче игроки отдаются полностью. Результат будет, в любом случае мы добьемся, я уверен", - отметил гендиректор "Тосно".

Футбольный клуб "Тосно" был основан в 2013 году. На вопрос, мог ли он представить два-три года назад, что игроки команды будут приглашаться в сборную России, Матюшенко ответил: "Конечно, этого хотелось. Мы пять лет назад говорили, что хотим, чтобы наши ребята выступали за сборную - правда, планировалось, что это будут воспитанники областного футбола. В сборную, однако, попали другие игроки, но я надеюсь, что нам удастся воспитать и своих [из Ленинградской области] футболистов для национальной команды; как бы то ни было, не из каждой команды вызывают в сборную по два игрока - даже из тех, которые выше нас".

На вопрос, беспокоит ли "Тосно" то, что после вызова в сборную игроками команды заинтересуются другие клубы, Матюшенко ответил: "Чернова мы арендовали, он принадлежит "Зениту". А Заболотный у нас на контракте. Если им заинтересуется серьезный клуб, мы будем только рады. Если будут предложения, мы их рассмотрим".