Англичанин Марринер рассудит матч Лиги Европы по футболу "Зенит" - "Реал Сосьедад"

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ТАСС, 25 сентября. Английская бригада арбитров во главе с Андре Марринером назначена на матч второго тура группового этапа Лиги Европы по футболу между российским "Зенитом" и испанским "Реалом Сосьедадом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча группы L пройдет 28 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало матча - 20:00 мск.
Ассистентами Марринера станут Стивен Чайлд и Гарри Леннард, дополнительными судьями - Кевин Френд и Стюарт Аттуэлл, а четвертым арбитром - Константин Хадзидакис.
Валлийская бригада во главе с Ли Эвансом обслужит матч группы F между российским "Локомотивом" и чешским "Злином". Игра пройдет 28 сентября в Москве на стадионе "Локомотив", начало - 22:05 мск.
Ассистентами главного судьи назначены Филипп Томас и Иэн Берд. Дополнительным арбитрами будут Брин Маркхэм-Джонс и Ник Прэтт, а четвертым - Дэниэл Бекетт.