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Англичанин Марринер рассудит матч Лиги Европы по футболу "Зенит" - "Реал Сосьедад"

Спорт
25 сентября, 13:17 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Валлийская бригада во главе с Ли Эвансом обслужит матч группы F между российским "Локомотивом" и чешским "Злином"

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ТАСС, 25 сентября. Английская бригада арбитров во главе с Андре Марринером назначена на матч второго тура группового этапа Лиги Европы по футболу между российским "Зенитом" и испанским "Реалом Сосьедадом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча группы L пройдет 28 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало матча - 20:00 мск.

Ассистентами Марринера станут Стивен Чайлд и Гарри Леннард, дополнительными судьями - Кевин Френд и Стюарт Аттуэлл, а четвертым арбитром - Константин Хадзидакис.

Валлийская бригада во главе с Ли Эвансом обслужит матч группы F между российским "Локомотивом" и чешским "Злином". Игра пройдет 28 сентября в Москве на стадионе "Локомотив", начало - 22:05 мск.

Ассистентами главного судьи назначены Филипп Томас и Иэн Берд. Дополнительным арбитрами будут Брин Маркхэм-Джонс и Ник Прэтт, а четвертым - Дэниэл Бекетт.

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