Симонян: Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

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МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий Александр Кокорин, вошедший в состав сборной России по футболу на товарищеский матчи с командами Южной Кореи и Ирана, своей игрой за санкт-петербургский "Зенит" заслужил место в составе национальной команды. Таким мнением с ТАСС поделился первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за "Зенит" в разных турнирах и забил 12 голов. С семью голами в чемпионате России он возглавляет гонку бомбардиров.
"Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России", - сказал Симонян.
"У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу (Черчесову, главному тренеру сборной - прим. ТАСС), это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат", - добавил он.
Товарищеский матч против сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". С иранцами россияне сыграют 10 октября на "Казань-Арене". Команды Южной Кореи и Ирана уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.