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"Спартак" попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с "Ливерпулем"

Спорт
25 сентября, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Встреча состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена" во вторник

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 25 сентября. Московский "Спартак" выступил с обращением к своим болельщикам, в котором попросил отказаться от использования пиротехники во время домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Матч состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена" во вторник. Начало - 21:45 мск.

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"Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры, - говорится в сообщении. - После матча группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным - €60 тыс. за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор. Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для "Спартака" гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей".

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" состоялся 13 сентября в Словении и завершился со счетом 1:1. Во время первого тайма на секторе, где располагались болельщики красно-белых, было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии. 14 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дела по двум нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.

После первого тура "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице группы E с одним очком в активе, опережая "Марибор" и отставая от "Ливерпуля" и "Севильи" по дополнительным показателям.

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